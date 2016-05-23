Сборная Украины по баскетболу привлекла в свой состав американку

Сборная Украины по баскетболу может усилиться американской защитницей Д'Андрой Мосс, сообщает официальный сайт ФБУ.

28-летняя американка сейчас проходит с командой учебно-тренировочный сбор в Киеве, а потом примет участие в товарищеских играх команды против Венгрии.

"Какие мои мотивы для приезда? Гордиться тем, что играешь за сборную. Быть частью команды, чувствовать, что я одна из тех, кто защищает интересы страны", - заявила Мосс.

Она также добавила, что в национальной сборной у нее нет финансовых требований. "Зироу долларс. Я тут не за деньги", - сказала баскетболистка.

Женская сборная Украины по баскетболу досрочно гарантировала себе место на чемпионате Европы 2017 года. Ближайшие официальные матчи команда проведет осенью в рамках отборочного цикла к этому турниру - против сборных Сербии и Германии.