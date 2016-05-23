НБА: Команда "Оклахома-Сити" вновь повела в серии с "Голден Стейт"

В третьем матче противостояния "Тандер" разгромили оппонентов.

Команда "Оклахома-Сити Тандер" разгромила "Голден Стейт Уорриорс" в третьем матче финальной серии Западной конференции НБА. Игра завершилась со счетом 133:105, а основной вклад в победу "Оклахомы" внесли лидеры команды Кевин Дюрант и Рассел Уэстбрук, набравшие на двоих 63 очка. Следующая игра серии состоится послезавтра, 25 мая. Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорс - 133:105 (34:28, 38:19, 45:33, 16:25) ОС: Дюрант (33 + 8 подборов + 3 блок-шота), Уэстбрук (30 + 12 передач + 8 подборов), Ибака (14 + 8 подборов), Роберсон (13 + 6 подборов), Уэйтерс (13), Кантер (10 + 12 подборов) ГС: Карри (24 + 5 подборов), Томпсон (18). Счет в серии - 2:1.

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