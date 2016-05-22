НБА: "Кливленд" первый раз в сезоне проиграл в плей-офф

Команда Тайрона Лью потерпела поражение в матче с "Торонто".

"Кливленд Кавальерс" проиграли свой первый матч в нынешнем розыгрыше плей-офф НБА. Команда Тайрона Лью уступила на выезде "Торонто" со счетом 84:99. Эта была третья финальная игра Восточной конференции, и "Кливленд" продолжает вести в серии со счетом 2:1. Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс - 99:84 (27:24, 33:23, 20:23, 19:14) Т: ДеРозан (32 + 5 подборов), Лаури (20 + 6 подборов), Джозеф (14 + 5 подборов), Паттерсон (10 + 6 подборов), Кэрролл (10), Бийомбо (7 + 26 подборов); К: Джеймс (24 + 8 подборов + 5 передач), Смит (22 + 5 подборов), Ирвинг (13), Фрай (11); Счет в серии: 1:2.

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