НБА: "Кливленд" во второй раз обыграл "Торонто" в финале Конференции

В Кливленде в ночь на пятницу прошел второй матч серии финала Конференции (полуфинал плей-офф чемпионата НБА) в котором местные "Кавальерс" принимали "Торонто Рэпторс" и уверенно одолели соперника.

Матч завершился с преимуществом хозяев площадки в 19 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 а пользу "Кливленда".

Кливленд – Торонто 108:89 (30:28, 32:20, 24:21, 22:20)

Кливленд: Ирвинг (26), Джеймс (23 + 11 подборов + 11 передач), Лав (19), Джей Ар Смит (12), Томпсон (9 + 12 подборов) – старт; Фрай (10), Шамперт (3), Джонс (2), Джефферсон (2), Мозгов (2), Мо Уильямс (0), Деллаведова (0), Джонс (0).

Торонто: ДеРозан (22), Лоури (10 + 5 потерь), Кэрролл (7), Скола (6), Бийомбо (3) – старт; Джозеф (11), Росс (11), Дж. Джонсон (11), Паттерсон (6), Пауэлл (2), Райт (0), Томпсон (0), Ногейра (0).

Счет в серии 2:0