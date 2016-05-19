В новом баскетбольном чемпионате Украины должны сыграть 10 команд

В следующем сезоне чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги предположительно сыграют 10 команд. Об этом сегодня заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский во время заседания президиума ФБУ, сообщает официальный сайт организации.

При этом, в десятку команду войдут киевский "Будивельник" и днепропетровский "Днепр", которые в прошлом сезоне не выступали в чемпионате Украины.

По словам главы ФБУ, на данный момент три клуба Суперлиги столкнулись с финансовыми проблемами. Речь о киевских "Динамо", "Инфизе" и луцком "Волыньбаскете".

Кроме того, продолжается поиск спонсоров для клубов из Ивано-Франковска, Львова и Харькова.

Также выразил желание выступать в следующем сезоне чемпионата Украины кременчугский "Кремень", который в прошлом сезоне играл в одной лиге с "Будивельником" и "Днепром".

Дедлайн для подачи заявок на участие в чемпионате - 1 июля. Минимальный бюджет клуба на сезон должен составлять 5 миллионов гривен.