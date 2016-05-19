Главный тренер сборной Украины Мурзин возглавил киевский "Будивельник"
В следующем сезоне столичную команду будет возглавлять Евгений Мурзин.
Новым главным тренером киевского "Будивельника" станет Евгений Мурзин, который также является наставником сборной Украины по баскетболу. Об этом клуб сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Владимир Коваль, который работал со "строителями" в минувшем сезоне, войдет в тренерский штаб Мурзина.
Ранее Мурзин уже возглавлял столичный клуб, когда тот переживал времена финансового упадка. Это было с 2000-го по 2008-й год, и за этот срок максимум, которого добивались "строители" в чемпионате Украины - шестое место.
Позже Мурзин несколько лет работал с ивано-франковской "Говерлой" и один раз приводил ее к бронзовым медалям украинской Суперлиги.
В 2015-м году он стал главным тренером сборной Украины, но не смог вывести ее из группы на чемпионате Европы по баскетболу. Команда завершила турнир с четырьмя поражениями в пяти матчах.
Напомним, согласно заверениям Федерации баскетбола Украины, в следующем сезоне "Будивельник" сыграет в чемпионате под эгидой ФБУ. Также команда желает принять участие в Лиге чемпионов ФИБА.