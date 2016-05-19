НБА: "Голден Стейт" разгромил "Оклахому" и сравнял счет в финальной серии Западной конференции

Команда "Голден Стейт" сравняла счет в финальной серии Западной конференции с "Оклахома-Сити".

Во второй игре противостояния, состоявшейся на родной для "Уорриорс" арене в Окленде, команда Стива Керра разгромила соперника со счетом 118:91.

Наибольший вклад в победу традиционно внес защитник "Голден Стейт" Стивен Карри, набравший 28 очков. Причем, именно его три подряд трехочковых попадания в начале третьей четверти стали ключевыми в успехе "Уорриорс".

После этой игры серия переезжает в Оклахома-Сити, где команды проведут следующие две встречи.

Голден Стtйт - Оклахома-Сити - 118:91 (27:20, 30:29, 31:19, 30:23)

ГС: Карри (28), Томпсон (15), Игуодала (14), Спейтс (13), Езили (12 + 5 подборов), Барнс (11 + 6 подборов), Грин (10 + 8 подборов + 7 передач);

ОС: Дюрант (29 + 6 подборов), Уэстбрук (16 + 12 передач), Адамс (9 + 10 подборов);

Счет в серии - 1:1.