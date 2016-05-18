НБА: "Кливленд" открыл серию с "Торонто" разгромной победой

Команда "Кливленд Кавальерс" с разгромным счетом 115:84 обыграла "Торонто Рэпторс" в первом матче финальной серии Восточной конференции НБА.

Интрига в матче умерла еще до большого перерыва, на который команды уходили с разницей в 23 очка.

У "Кливленда" в этой игре проявили себя наилучшим образом все "звездные" игроки команды - ЛеБрон Джеймс, Кайри Ирвинг и Кевин Лав набрали на троих 65 очков. В составе "Торонто" лучшим был Демар ДеРозан, набравший 18 очков.

Кливленд — Торонто — 115:84 (33:28, 33:16, 29:23, 20:17)

К: Ирвинг (27 + 5 передач), Джеймс (24 + 6 подборов), Лав (14)

Т: ДеРозан (18 + 5 передач), Бийомбо (12), Джонсон (10).

Счет в серии - 1:0.