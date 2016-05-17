НБА: "Оклахома" открыла серию с "Голден Стейт" неожиданной выездной победой

Команда "Оклахома-Сити Тандер" неожиданно обыграла фаворита чемпионата "Голден Стейт Уорриорс" в первом матче финальной серии Западной конференции НБА.

Примечательно, что по итогам двух четвертей гости прогнозируемо уступали с разницей в 13 очков, но после большого перерыва смогли повернуть ход матча в свою пользу. Наибольший вклад в победу "Тандер" внесли лидеры команды Рассел Уэстбрук и Кевин Дюрант, набравшие на двоих 53 очка.

Голден Стейт - Оклахома-Сити - 102:108 (27:21, 33:26, 28:38, 14:23)

ГС: Карри (27 + 10 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 7 потерь), Томпсон (25 + 9 подборов), Грин (23 + 5 подборов), Барнс (12 + 5 подборов);

ОС: Уэстбрук (27 + 6 подборов + 12 передач + 7 перехватов), Дюрант (26 + 10 подборов + 7 потерь), Адамс (16 + 12 подборов), Ибака (11 + 11 подборов), Уэйтерс (10);

Счет в серии - 0:1.