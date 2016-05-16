НБА: "Торонто" разгромил "Майами" и вышел в финал Восточной конференции

"Рэпторс" в седьмом матче серии разгромили "Хит" с разницей в 27 очков.

"Торонто Рэпторс", обыграв в седьмом матче серии плей-офф "Майами Хит", впервые в своей истории вышел в финал Восточной конференции НБА. В финальной серии Востока единственная канадская команда в НБА сыграет с "Кливленд Кавальерс". Торонто - Майами - 116:89 (25:24, 28:23, 33:31, 30:11) Т: Лаури (35 очков + 7 подборов + 9 передач + 4 перехвата), ДеРозан (28 + 8 подборов, Бийомбо (17 очков + 16 подборов), Кэрролл (14 очков + 5 подборов), Паттерсон (11 очков + 11 подборов); М: Драгич (16 + 6 подборов + 7 передач), Уэйд (16), Уинслоу (14 + 8 подборов), Дж. Джонсон (13), Денг (12), МакРобертс (10); Счет в серии – 4:3.

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