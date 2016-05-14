НБА: "Майами" сравнял счет в серии плей-офф с "Торонто"

В Национальной баскетбольной ассоциации состоялся шстой матч серии плей-офф полуфинала Конференции, в котором "Майами Хит" принимал на своей площадке "Торонто Рэпторс" и выиграл со счетом 103:91.

Судьба серии будет решена в заключительном седьмом матче, который состоится в Торонто.

Майами – Торонто – 103:91 (21:20, 32:24, 29:28, 21:19)

Майами: М: Драгич (30 + 7 подборов), Уэйд (22 + 6 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Джонсон (13), Уинслоу (12), Макробертс (10 + 5 подборов), Ричардсон (9 + 5 подборов + 2 блок-шота)

Торонто: Т: Лаури (36), ДеРозан (23), Паттерсон (8 + 8 подборов), Бийомбо (4 + 13 подборов)

Счет в серии: 3:3