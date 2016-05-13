НБА: "Оклахома" вышла в финал Конференции

В Оклахоме прошел шестой матч серии плей-офф 1/4 финала Национальной баскетбольной ассоциации (полуфинал Конференции), в котором местный "Тандер" выиграл у "Сан-Антонио Сперз" и завершил серию со счетом 4-2 в свою пользу.

Матч завершился со счетом 113:99.

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 113:99 (25:19, 30:12, 36:34, 22:34)

Оклахома-Сити: Дюрант (37 + 9 подборов), Уэстбрук (28 + 12 передач + 6 потерь), Адамс (15 + 11 подборов), Роберсон (14 + 7 подборов), Ибака (8 + 10 подборов) – старт; Кантер (7 + 7 подборов), Уэйтерс (2), Фой (2).

Сан-Антонио: Леонард (22 + 9 подборов), Данкан (19), Олдридж (18 + 14 подборов), Грин (9), Паркер (6) – старт; Андерсон (6), Миллс (5), Жинобили (5), Уэст (5), Миллер (2), Марьянович (2), Мартин (0).

Счет в серии 4:2