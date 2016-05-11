НБА: "Сан-Антонио" терпит домашнее поражение в пятом матче серии с "Оклахомой"

"Оклахома-Сити" близка к тому, чтобы неожиданно выйти в финал Западной конференции.

Сан-Антонио – Оклахома-Сити - 91:95 (16:22, 32:21, 24:26, 19:26) СА: Леонард (26 + 5 перехватов), Грин (20), Олдридж (20 + 9 подборов) ОC: Уэстбрук (35 + 11 подборов + 9 передач + 8 потерь), Дюрант (23 + 5 потерь), Адамс (12 + 11 подборов); Счет в серии - 2:3.

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