Лидер "Голден Стейт" второй год подряд стал самым ценным игроком НБА

Защитник "Голден Стейт Уорриорс" Стефен Карри второй сезон подряд признается MVP (самым ценным игроком) регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт организации.

Примечательно, что впервые в истории лиги MVP сезона был выбран единогласно. Карри на первое место в голосовании поставил каждый из 131 члена жюри.

Второе место в "гонке за MVP" занял защитник "Сан-Антонио" Кавай Ленард, третье - форвард "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс.

Стефен Карри в регулярном чемпионате сезона 2015/16 набирал 30,1 очка, 5,4 подбора и 6,7 передачи за игру. При этом в течение сезона он поставил ряд рекордов, связанных с трехочковыми бросками.

Большинство ведущих специалистов называют защитника самым совершенным "снайпером" в истории лиги.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем сезоне "Голден Стейт Уорриорс" побили знаменитый рекорд "Чикаго Буллс" времен Майкла Джордана.