НБА: "Голден Стейт" одержал третью победу в серии плей-офф над "Портлендом"

В Национальной баскетбольной ассоциации завершились четвертые матчи серий плей-офф в двух парах, где "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Портленд Трэйл Блейзерс" (132:125), а "Майами Хит" был сильнее "Торонто Рэпторс" - 94:87.

Таким образом, "Уорриорз" ведет в серии до четырех побед 3-1, а в паре Майами - Торонто пока ничья 2-2.

Майами – Торонто - 94:87 (25:21, 19:14, 16:27, 23:21)

М: Уэйд (30), Драгич (15), Джонсон (15);

Т: Джозеф (14), Росс (14), Кэрролл (13), Бийомбо (13 + 13 подборов), Лоури (10 + 7 подборов + 9 передач).

Счет в серии 2:2.

Портленд – Голден Стэйт - 125:132 ОТ (26:18, 41:39, 18:29, 26:25, 14:21)

Портленд: Лиллард (36 + 10 передач), Макколлум (24 + 5 потерь), Амину (18 + 13 подборов), Крэбб (13), Пламли (12 + 15 подборов + 5 потерь);

ГС: Карри (40 + 9 подборов + 8 передач), Томпсон (23), Грин (21 + 9 подборов + 7 блок-шотов), Спейтс (11), Барнс (10).

Счет в серии 1:3.