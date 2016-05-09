НБА: "Кливленд" стал первым финалистом Восточной конференции

Команда "Кливленд Кавальерс", обыграв в серии плей-офф "Атланту Хоукс", стала первым финалистом Восточной конференции НБА.

В четвертой и последней игре серии "Кливленд" обыграл хозяев "Филипс-Арены" с преимуществом в одно очко. Победный бросок за 39 секунд до финальной сирены реализовал лидер "Кавальерс" ЛеБрон Джеймс, сделав счет 100:97. В оставшееся время "Хоукс" спасти матч не успели.

В финале конференции "Кливленд" сразится с "Майами" или "Торонто", которые продолжают сражаться в другом восточном полуфинале. На данный момент счет в серии 2:1 в пользу канадской команды.

Атланта – Кливленд - 99:100 (36:27, 22:29, 19:25, 22:19)

А: Шредер (21 + 6 передач), Миллсэп (19 + 9 подборов), Сефолоша (16), Хорфорд (15), Бэйзмор (11);

К: Лав (27 + 13 подборов), Джеймс (21 + 10 подборов + 9 передач), Ирвинг (21 + 8 передач), Шамперт (10);

Счет в серии - 0:4.

В другом матче дня "Оклахома-Сити Тандер" сравняла счет в полуфинальной серии Западной конференции с "Сан-Антонио". Героем встречи стал лидер "Оклахомы" Кевин Дюрант, набравший 41 очко.

Оклахома-Сити – Сан-Антонио - 111:97 (17:27, 28:26, 32:28, 34:16)

ОС: Дюрант (41), Уэйтерс (17), Адамс (16 + 11 подборов), Уэстбрук (14 + 7 подборов + 15 передач), Кантер (11 + 8 подборов);

СА: Паркер (22), Леонард (21), Олдридж (20), Диао (11);

Счет в серии - 2:2.