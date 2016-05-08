НБА: "Голден Стэйт" потерпел второе поражение в плей-офф

"Голден Стэйт Уорриорс" прошедшей ночью проиграли свой второй матч в текущем плей-офф НБА.

Команда, которая за весь регулярный чемпионат уступила лишь девять раз (в 82 матчах), не смогла справиться на выезде с "Портлендом", уступив ему 108:120. Первый раз "Уорриорс" проиграли в плей-офф, когда потерпели поражение от "Хьюстона" в четвертьфинале конференции.

Также отметим, что "Голден Стэйт" по-прежнему продолжает играть без своего лидера Стефена Карри, который восстанавливается после полученной травмы.

В другом матче дня "Торонто Рэпторс" взяли выездную победу над "Майами Хит" и повели в серии 2:1.

Портленд — Голден Стэйт - 120:108 (22:28, 36:18, 35:34, 27:28)

П: Лиллард (40 + 5 подборов + 10 передач), Амину (23 + 10 подборов), Макколлум (22), Краббе (10);

ГС: Грин (37 + 9 подборов + 8 передач), Томпсон (35);

Счет в серии - 1:2.

Майами – Торонто – 91:95 (19:23, 21:26, 28:19, 23:27)

М: Уэйд (38 + 8 подборов), Драгич (12), Джонсон (10 + 6 подборов);

Т: Лаури (33), ДеРозан (19 + 6 подборов + 5 передач), Валанчюнас (16 + 12 подборов);

Счет в серии - 1:2.