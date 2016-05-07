Плей-офф НБА: "Кливленд" выиграл у "Атланты", "Сан-Антонио" - у "Оклахома-Сити".

Очередной день плей-офф НБА завершился двумя гостевыми победами фаворитов полуфинальных серий.

Атланта — Кливленд - 108:121 (28:31, 35:24, 28:30, 17:36) А: Хорфорд (24), Тиг (19 + 14 передач), Корвер (18), Миллсэп (17 + 8 подборов); К: Фрай (27 + 7 подборов), Джеймс (24 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ирвинг (24), Лав (21 + 15 подборов); Счет в серии - 1:3. Оклахома-Сити — Сан-Антонио — 96:100 (20:27, 22:20, 27:25, 27:28) ОС: Уэстбрук (31 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Дюрант (26 + 5 подборов + 5 потерь), Ибака (15 + 5 подборов); САС: Леонард (31 + 11 подборов), Олдридж (24 + 8 подборов), Паркер (19 + 8 подборов + 5 передач). Счет в серии - 1:2.

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