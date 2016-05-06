НБА: "Торонто" сравнял счет в серии плей-офф с "Майами"

В Торонто состоялся матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Торонто" обыграл "Майами" и сравнял счет в серии.

Матч завершился со счетом 96:92.

Ранее, в ночь на 4 мая по киевскому времени, в первом матче серии, гости выиграли в Торонто - 96:102.

Торонто – Майами 96:92 ОТ (29:19, 19:22, 15:24, 23:21, 10:6)

Торонто: Кэрролл (21), ДеРозан (20 + 8 подборов), Лоури (18 + 6 передач), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Пауэлл (2) – старт; Росс (10), Джозеф (8), Паттерсон (2), Дж. Джонсон (0), Бийомбо (0).

Майами: Драгич (20), Джонсон (17), Уэйд (17 + 5 потерь), Уайтсайд (13 + 13 подборов), Денг (12) – старт; Ричардсон (5), Грин (4), Уинслоу (2), Хаслем (2), Стаудемайр (0).

Счет в серии 1:1