НБА: "Кливленд" удвоил преимущество в серии с "Атлантой"

В Кливленде состоялся второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, в котором "Каваьлерс" принимали на своей площадке "Атланту Хоукс" и разгромили соперника с разницей в 25 очков - 123:98.

Судьба матча решилась в первой половине игры. Сначала хозяева площадки выиграли стартовую 12-минутку с разницей в 15 баллов, а затем укрепили это результат победой во второй четверти, с разницей "+19". Гости, проведя на равных третью четверть, сумели лишь сократить разницу на 11 баллов в заключительном четвертом периоде.

Кливленд — Атланта — 123:98 (35:20, 39:18, 32:32, 17:28)

Кливленд: Джеймс (27 + 5 передач + 3 перехвата), Смит (23), Ирвинг (19 + 6 передач), Фрай (12 + 5 подборов), Лав (11 + 13 подборов),

Атланта: Миллсэп (16 + 11 подборов), Тиг (14 + 6 передач), Хамфрис (12 + 9 подборов), Сефолоша, (10), Мускала (10), Хорфорд (10)

Счет в серии: 2-0