НБА: "Майами" и "Торонто" стали последними участниками второго раунда плей-офф

"Майами Хит" и "Торонто Рэпторс", выиграв седьмые матчи серий первого раунда плей-офф, стали последними участниками полуфиналов Восточной конференции НБА.

"Майами" в последней игре первого раунда разгромил "Шарлотт Хорнетс" - 106:73, а "Торонто" справился с "Индианой Пэйсерс" - 89:84. В полуфинале Восточной конференции "Торонто" и "Майами" проведут серию между собой.

В еще одном матче дня победитель регулярного чемпионата и фаворит сезона НБА "Голден Стейт Уорриорс" легко обыграл "Портленд", взяв первую победу в полуфинальной серии Западной конференции.

Майами – Шарлотт - 106:73 (29:18, 25:24, 29:11, 23:20)

М: Драгич (25), Грин (16), Денг (15 + 8 подборов), Уэйд (12), Уайтсайд (10 + 12 подборов + 5 блок-шотов);

Ш: Камински (12), Ли (11), Батюм (10).

Счет в серии - 4:3.

Торонто – Индиана - 89:84 (28:23, 22:21, 28:20, 11:20)

Т: ДеРозан (30), Пауэлл (13), Лоури (11 + 9 передач), Паттерсон (11), Валанчюнас (10 + 15 подборов);

И: Джордж (26 + 12 подборов + 7 потерь), Дж. Хилл (19), Эллис (15 + 7 передач);

Счет в серии 4:3.

Голден Стэйт – Портленд - 118:106 (37:17, 28:34, 28:22, 25:33)

ГС: Томпсон (37), Грин (23 + 13 подборов + 11 передач), Ливингстон (12 + 6 передач), Барнс (10 + 12 подборов), Богут (10 + 12 подборов);

П: Лиллард (30), Амину (15), Крэбб (15), Макколлум (12), Дэвис (11 + 7 подборов), Харклесс (10);

Счет в серии 1:0.