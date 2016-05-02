НБА: "Майами" и "Торонто" стали последними участниками второго раунда плей-офф
Первый этап плей-офф сильнейшей баскетбольной лиги мира подошел к концу.
"Майами Хит" и "Торонто Рэпторс", выиграв седьмые матчи серий первого раунда плей-офф, стали последними участниками полуфиналов Восточной конференции НБА.
"Майами" в последней игре первого раунда разгромил "Шарлотт Хорнетс" - 106:73, а "Торонто" справился с "Индианой Пэйсерс" - 89:84. В полуфинале Восточной конференции "Торонто" и "Майами" проведут серию между собой.
В еще одном матче дня победитель регулярного чемпионата и фаворит сезона НБА "Голден Стейт Уорриорс" легко обыграл "Портленд", взяв первую победу в полуфинальной серии Западной конференции.
Майами – Шарлотт - 106:73 (29:18, 25:24, 29:11, 23:20)
М: Драгич (25), Грин (16), Денг (15 + 8 подборов), Уэйд (12), Уайтсайд (10 + 12 подборов + 5 блок-шотов);
Ш: Камински (12), Ли (11), Батюм (10).
Счет в серии - 4:3.
Торонто – Индиана - 89:84 (28:23, 22:21, 28:20, 11:20)
Т: ДеРозан (30), Пауэлл (13), Лоури (11 + 9 передач), Паттерсон (11), Валанчюнас (10 + 15 подборов);
И: Джордж (26 + 12 подборов + 7 потерь), Дж. Хилл (19), Эллис (15 + 7 передач);
Счет в серии 4:3.
Голден Стэйт – Портленд - 118:106 (37:17, 28:34, 28:22, 25:33)
ГС: Томпсон (37), Грин (23 + 13 подборов + 11 передач), Ливингстон (12 + 6 передач), Барнс (10 + 12 подборов), Богут (10 + 12 подборов);
П: Лиллард (30), Амину (15), Крэбб (15), Макколлум (12), Дэвис (11 + 7 подборов), Харклесс (10);
Счет в серии 1:0.