НБА: "Сан-Антонио" с рекордом разгромил "Оклахому-Сити"

"Сан-Антонио Сперс" обыграли "Оклахому-Сити" в первом матче полуфинальной серии Западной конференции НБА. Счет игры - 124:96.

Примечательно, что по ходу встречи хозяева установили уникальное личное достижение. Впервые с 1996 года, когда команду возглавил тренер Грегг Попович, "Сперс" по ходу матча плей-офф добились разницы в 40 очков.

"Сан-Антонио" является пятикратным чемпионом НБА, причем все титулы команда завоевала в течение последних 17 лет. Прошедший регулярный чемпионат "Сперс" завершили на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

Сан-Антонио - Оклахома-Сити - 124:92 (43:20, 30:20, 32:26, 19:26)

САС: Олдридж (38 + 6 подборов), Леонард (25 + 5 подборов + 5 передач), Грин (18 + 3 блок-шота)

ОС: Ибака (19), Дюрант (16 + 8 подборов + 6 передач), Уэстбрук (14 + 9 передач), Уэйтерс (11).

Счет в серии - 1:0.