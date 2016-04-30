"Химик" стал чемпионом Украины по баскетболу Суперлиги ФБУ

В киевском Дворце спорта завершился четвертый матч финальной серии чемпионата Украины по баскетболу, в котором "Химик" (Южный, Одесская обл.) обыграл киевское "Динамо" и досрочно выиграл серию до трех побед.

Матч завершился со счетом 78:76, а серия - 3-1 в пользу южненцев.

Первым поразить кольцо соперника попытался динамовец Липовый с дальнего расстояния - неточно. Впоследствии попал трехочковый Шоу, которому ассистировал Фрейзер. Только после этого Липовый реализовал свою трёхочковую попытку. Перестрелка последнего с Фрейзером и стала лейтмотивом первой половины игры. Примерный паритет между ними отвечал и шатком паритета в общем счете. На большой перерыв команды ушли при небольшом преимуществе южненцев в два очка.

После возобновления игры ее ход не претерпел существенных изменений. Ожесточенная борьба за незначительных колебаний счета. Правда, несколько труднее было все же хозяевам - именно им приходилось постоянно догонять южненцев.

За две минуты до конца основного игрового времени "Динамо" отставало на пять очков. Шансы хозяевам сохранил неугомонный Липовый - прошел очередной трехочковый, за ним два из двух штрафных. Однако снова пришел ответ от Фрейзера. На этот раз его эффектная передача позволила Попову восстановить разницу.

И все же киевляне за минуту до конца сумели сократить отставание до минимальных двух очков. Такая же разница оставалась за 7 секунд при владании киевлян. Однако решающий дальний бросок Анисимова на последней секунде оказался неточным - мяч перекатился по дужке и вылетел из кольца.

«Динамо» – «Химик» – 76:78 (17:16, 19:22, 18:22, 22:18)

30 апреля 2016 года. Киев. Дворец спорта

«Динамо»: Чигринов (2), Фанденберк (9 + 4 перехвата), Липовый (18 + 5 подборов + 6 передач), Дроздов (9 + 10 подборов + 4 передачи), Анисимов (19 + 7 подборов + 2 блок-шота) – старт; Челован (8), Фурс (2), Шундель (5), Доггет (4)

Главный тренер: Виталий Степановский

«Химик»: Фрэзьер (29 + 6 подборов + 6 передач), Попов (5), Конев (13), Шоу (12 + 5 подборов), Антипов (5) – старт; Мальчевский (3 + 5 подборов), Беликов, Рябчук, Прокопенко, Петров (9 + 5 подборов), Сидоров (2)

Главный тренер: Владимир Рыжов

Счет в серии: 1-3