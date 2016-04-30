"Портленд" вышел во второй раунд плей-офф НБА

В ночь на пятницу состоялись шестые матчи первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в трех парах. В одной из них "Портленд Трейл Блейзерс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" и, выиграв серию с общим счетом 4:2, вышел во второй раунд соревнований.

Портленд – Клипперс 106:103 (24:24, 26:24, 30:34, 26:21)

Портленд: Лиллард (28 + 7 передач), Макколлум (20), Харклесс (14), Амину (10), Пламли (9 + 14 подборов) – старт; Крэбб (13), Хендерсон (8), Дэвис (4).

Клипперс: Риверс (21 + 8 передач), Редик (15), Джордан (15 + 20 подборов), Грин (11), Мба а Муте (3) – старт; Кроуфорд (32), Пирс (3), Джонсон (3), Приджиони (0), Уилкокс (0), Олдрич (0).

Портленд выиграл серию – 4-2

Индиана – Торонто 101:83 (20:22, 20:22, 31:20, 30:19)

Индиана: Джордж (21 + 11 подборов + 6 передач), Тернер (15 + 9 подборов + 4 блок-шота), Эллис (14), Джордж Хилл (12), Маинми (12) – старт; С. Хилл (9), Стаки (8), Лоусон (4), Майлз (4), Янг (2), Робинсон (0), Аллен (0), Джордан Хилл (0).

Торонто: Кэрролл (15), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Лоури (10 + 10 передач), ДеРозан (8), Паттерсон (5) – старт; Джозеф (15), Росс (9), Пауэлл (2), Томпсон (2), Бийомбо (2 + 10 подборов), Райт (1).

В серии ничья – 3-3

Шарлотт – Майами 90:97 (24:27, 26:32, 20:16, 20:22)

Шарлотт: Уокер (37), Джефферсон (18 + 9 подборов), Камински (7 + 7 подборов), Ли (2), Марв. Уильямс (0) – старт; Зеллер (12), Лин (8), Батюм (6), Дэниелс (0).

Майами: Уэйд (23), Денг (21), Драгич (14 + 7 подборов), Уайтсайд (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (11) – старт; Ричардсон (6), Уинслоу (6), Макробертс (2), Хаслем (2 + 7 подборов), Грин (0).

В серии ничья – 3-3