НБА: "Атланта" стала еще одним участником второго раунда плей-офф
12:31, 29 апреля 2016Баскетбол
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"Атланта Хоукс" обыграла "Бостон Селтикс" в шестой игре серии плей-офф и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА.
Reuters
"Атланта Хоукс" прошедшей ночью обыграла "Бостон Селтикс" со счетом 104:92 и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА.
Отметим, что "Хоукс" вышли в этот этап сезона второй год подряд. При этом, плей-офф "Атланта" не пропускает уже девять лет.
Во полуфинале конференции "Атланта" встретится с "Кливлендом", который по итогам регулярного чемпионата НБА стал лучшей командой Востока.
Бостон – Атланта - 92:104 (17:20, 16:21, 26:39, 33:24)
Б: Томас (25 + 10 передач), Краудер (15), Жеребко (13), Смарт (13 + 7 подборов);
А: Миллсэп (17 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (15), Хорфорд (15), Корвер (14 + 9 подборов), Шредер (12 + 8 передач), Тиг (11);
Счет в серии - 2:4.
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