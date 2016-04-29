НБА: "Атланта" стала еще одним участником второго раунда плей-офф

"Атланта Хоукс" прошедшей ночью обыграла "Бостон Селтикс" со счетом 104:92 и вышла в полуфинал Восточной конференции НБА.

Отметим, что "Хоукс" вышли в этот этап сезона второй год подряд. При этом, плей-офф "Атланта" не пропускает уже девять лет.

Во полуфинале конференции "Атланта" встретится с "Кливлендом", который по итогам регулярного чемпионата НБА стал лучшей командой Востока.

Бостон – Атланта - 92:104 (17:20, 16:21, 26:39, 33:24)

Б: Томас (25 + 10 передач), Краудер (15), Жеребко (13), Смарт (13 + 7 подборов);

А: Миллсэп (17 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (15), Хорфорд (15), Корвер (14 + 9 подборов), Шредер (12 + 8 передач), Тиг (11);

Счет в серии - 2:4.