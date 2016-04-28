НБА: "Голден Стейт" легко вышел во второй раунд, "Майами" и "Клипперс" проиграли

Лучшая команда регулярного чемпионата НБА "Голден Стейт Уорриорс" разгромила прошедшей ночью "Хьюстон Рокетс" со счетом 114:81, выиграла серию первого раунда и вышла в полуфинал Западной конференции.

В другом поединке дня "Лос-Анджелес Клипперс", потерявшие по ходу серии из-за травм своих главных лидеров Криса Пола и Блэйка Гриффина, уступили "Портленду".

В то же время "Шарлотт Хорнетс" несколько неожиданно обыграла на выезде "Майами". Это первая гостевая победа для клуба из Шарлотт в серии плей-офф, начиная с 1992 года.

Голден Стэйт – Хьюстон - 114:81 (37:20, 22:17, 30:22, 25:22)

ГС: Томпсон (27), Ливингстон (16), Грин (15 + 9 подборов + 8 передач);

Х: Харден (35 + 6 передач + 7 потерь), Ховард (8 + 21 подбор);

Счет в серии - 4:1.

Клипперс – Портленд - 98:108 (18:18, 32:27, 21:26, 27:37)

К: Редик (19), Кроуфорд (17), Грин (17), Джордан (16 + 17 подборов), Риверс (13), Олдрич (11);

П: Макколлум (27), Лиллард (22), Харклесс (19 + 10 подборов), Крэбб (11), Пламли (10 + 15 подборов), Хендерсон (10);

Счет в серии - 2:3.

Майами – Шарлотт - 88:90 (25:28, 22:21, 24:16, 17:25)

М: Уэйд (25 + 5 потерь), Денг (16), Джонсон (13), Уайтсайд (11 + 12 подборов), Драгич (10);

Ш: М. Уильямс (17 + 8 подборов), Уокер (14), Джефферсон (14 + 7 подборов), Лин (11 + 7 передач).

Счет в серии - 2:3.