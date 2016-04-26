Чемпионат ФБУ: южненский "Химик" сравнял счет финальной серии с киевским "Динамо"

Южненский "Химик" взял первую победу в финальной серии чемпионата Украины по баскетболу. Во втором матче противостояния с киевским "Динамо" команда из Одесской области выиграла со счетом 70:65.

Ключевой трехочковый в игре за три минуты до конца встречи реализовал защитник "Химика" Александр Прокопенко - так счет стал 66:63. После этого обе команды долго не могли набрать баллы, и лишь за 38 секунд до завершения встречи "Динамо" заработало право на выполнение трех штрафных бросков.

Форвард сборной Украины Александр Липовый был точен со штрафной линии лишь дважды, а в ответной атаке Брендан Фрейзер вновь увеличил преимущество "Химика" до трех очков - 68:65. Возможности и времени отыграться у "Динамо" уже не было.

Как сообщал УНИАН, вчера киевское "Динамо" выиграло первый матч финальной серии чемпионата Украины. Сразу после игры "Химик" уволил главного тренера команды Олега Юшкина.

В финальной серии "Химик" и "Динамо" играют до трех побед одной из команд.

Химик (Южный) - Динамо (Киев) - 70:65 (15:20, 20:14, 15:16, 20:15)

Х: Антипов (13), Прокопенко (11), Шоу (10), Фрейзер (10 + 5 подборов + 6 передач), Попов (9), Конев (9 + 7 подборов);

Д: Анисимов (16 + 11 подборов), Челован (14 + 8 подборов), Липовый (11 + 5 передач), Шундель (9 + 6 подборов), Дроздов (8 + 11 подборов).

Счет в серии - 1:1.