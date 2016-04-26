Чемпионом Украины по баскетболу среди женщин стала команда из Одессы

Одесский "Интерхим-СДЮСШОР" впервые в своей истории стал чемпионом Украины по баскетболу среди женщин.

В финальной серии, длившейся до двух побед одной из команд, "Интерхим" обыграл киевское "Динамо-НПУ" со счетом 2:0. В столице подопечные Ирины Щипакиной выиграли 98:68, а сегодня в Одессе повторили успех - 91:69.

Бронзовые медали чемпионата Украины взяли девушки из команды "Винницкие молнии". В серии за третье место они дважды обыграли БК "Франковск".

Отметим, что данное чемпионство стало первым в истории одесской команды, которая реваншировалась перед "Динамо-НПУ" за поражение в финале прошлого сезона.