Чемпионом Украины по баскетболу среди женщин стала команда из Одессы
19:32, 26 апреля 2016Баскетбол
364
"Интерхим-СДЮСШОР" в двух матчах финальной серии обыграл киевское "Динамо-НПУ".
"Интерхим" - чемпион Украины / fbu.ua
Одесский "Интерхим-СДЮСШОР" впервые в своей истории стал чемпионом Украины по баскетболу среди женщин.
В финальной серии, длившейся до двух побед одной из команд, "Интерхим" обыграл киевское "Динамо-НПУ" со счетом 2:0. В столице подопечные Ирины Щипакиной выиграли 98:68, а сегодня в Одессе повторили успех - 91:69.
Бронзовые медали чемпионата Украины взяли девушки из команды "Винницкие молнии". В серии за третье место они дважды обыграли БК "Франковск".
Отметим, что данное чемпионство стало первым в истории одесской команды, которая реваншировалась перед "Динамо-НПУ" за поражение в финале прошлого сезона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter