Команда "Оклахома-Сити" вышла во второй раунд плей-офф НБА

Команда "Оклахома-Сити Тандер" стала третьим участником полуфиналов плей-офф НБА. Прошедшей ночью "Громовые" нанесли очередное поражение "Далласу", и счет в серии первого раунда стал 4:1.

В полуфинале Западной конференции "Оклахома-Сити" встретится с "Сан-Антонио Сперс".

В других матчах дня "Шарлотт Хорнетс" сравняли счет в серии с "Майами Хит", а "Портленд Трэйл Блэйзерс" - с "Лос-Анджелес Клипперс". При этом, калифорнийская команда не только проиграла матч, но и потеряла из-за травмы своего лидера Криса Пола - плеймейкер "Клипперс" получил перелом кисти.

Оклахома-Сити - Даллас - 118:104 (36:34, 33:37, 25:22, 25:21)

ОС: Уэстбрук (36 + 12 подборов + 9 передач), Дюрант (33 + 7 подборов), Адамс (15 + 10 подборов), Уэйтерс (11);

Д: Новицки (24), Пауэлл (16 + 9 подборов), Андерсон (14 + 4 перехвата), Пачулия (12 + 7 подборов + 9 передач), Мэтьюз (11), Фелтон (10);

Счет в серии - 4:1.

Шарлотт - Майами - 89:85 (19:26, 29:13, 22:21, 20:24)

Ш: Уокер (34), Лин (21), Ли (11);

М: Джонсон (16 + 7 подборов), Денг (15 + 7 подборов), Уэйд (12 + 17 подборов + 10 передач), Драгич (12 + 5 потерь);

Счет в серии - 2:2.

Портленд - Клипперс - 98:84 (24:20, 23:23, 19:21, 32:20)

П: Амину (30 + 10 подборов + 3 блок-шота), Маккалум (19), Харклесс (12 + 7 подборов), Лиллард (12 + 6 подборов + 6 передач), Крабе (12);

ЛАК: Гриффин (17 + 7 подборов), Грин (17 + 5 подборов), Пол (16), Кроуфорд (12 + 5 подборов + 4 перехвата);

Счет в серии - 2:2.