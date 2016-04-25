НБА: "Сан-Антонио" и "Кливленд" первыми вышли в полуфиналы конференций

"Сан-Антонио Сперс" и "Кливленд Кавальерс" стали первыми командами, которые вышли в полуфиналы плей-офф своих конференций НБА.

В четвертьфинальной серии Западной конференции "Сперс" нанесли "Мемфису" очередное крупное поражение и завершили противостояние со счетом 4:0. В полуфинале "Сан-Антонио" встретится с победителем пары "Оклахома-Сити" - "Даллас".

"Кливленд" также завершил свое противостояние в первом раунде плей-офф без поражений. Сегодня "Кавальерс" добыли четвертую победу над "Детройтом" и вышли в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары "Атланта" - "Бостон".

В свою очередь, победитель пары "Атланта" - "Бостон" определится не ранее, чем в следующий четверг. Прошедшей ночью "Селтикс" второй раз обыграли соперника дома и сделали счет в серии 2:2.

Еще в одном матче дня "Голден Стейт" разгромил "Хьюстон", добыв третью победу в серии. Игра запомнилась скорее новым повреждением лидера "Уорриорс" Стефена Карри, который завершил встречу досрочно.

Мемфис - Сан-Антонио - 95:116 (19:25, 26:22, 21:37, 29:32)

М: Стивенсон (26), Рэндольф (15 + 7 подборов), Барнс (15 + 7 подборов + 6 потерь), Картер (14);

СА: Леонард (21 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (15 + 9 подборов), Уэст (11);

Счет в серии - 0:4.

Детройт - Кливленд - 98:100 (28:25, 24:28, 26:28, 20:19)

Д: Моррис (24), Хэррис (23 + 13 подборов), Драммонд (17 + 11 подборов), Джексон (13 + 12 передач);

К: Ирвинг (31 + 5 передач), Джеймс (22 + 11 подборов + 6 передач), Смит 15), Лав (11 + 13 подборов), Деллаведова (11);

Счет в серии - 0:4.

Бостон - Атланта - 105:94 ОТ (24:21, 22:27, 24:25, 22:19, 12:3)

Б: Томас (28 + 6 передач), Смарт (20 + 8 подборов + 5 передач), Тернер (17 + 7 подборов + 6 передач), Жеребко (16 + 10 подборов), Краудер (12 + 5 подборов);

А: Миллсэп (45 + 13 подборов), Тиг (13 + 5 передач), Корвер (10 + 8 подборов);

Счет в серии - 2:2.

Хьюстон - Голден Стейт - 94:121 (29:29, 27:27, 20:41, 18:24)

Х: Ховард (19 + 15 подборов), Харден (18 + 7 подборов + 10 передач + 7 перехватов), Бизли (17), Брюэр (10);

ГС: Томпсон (23 + 5 передач), Игуодала (22 + 5 подборов), Грин (18 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (12);

Счет в серии - 1:3.