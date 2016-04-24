НБА: "Оклахома" одержала третью победу над "Далласом" и находится в шаге от выхода во второй круг плей-офф

"Оклахома-Сити Тандер" одержала третью победу в серии плей-офф с "Даллас Маверикс" и повела в счете 3:1, сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Теперь для выхода во второй круг соревнований команде необходимо выиграть всего один матч.

Такого же преимущества в ночь на воскресенье мог добиться "Торонто", но команда по всем статьям проиграла "Индиане", с разрывом в 17 очков.

В других сериях команды провели лишь по три матча.

Портленд — Клипперс — 96:88 (22:19, 27:21, 21:27, 26:21)

Портленд: Лиллард (32 + 5 подборов), МакКалум (27 + 5 подборов), Харклесс (10 + 7 подборов + 5 потерь), Амину (9 + 7 подборов), Пламли (6 + 21 подборов + 9 передач)

Клипперс: Пол (26 + 9 передач + 3 перехвата), Кроуфорд (19), Гриффин (12), Джордан (11 + 16 подборов).

Счет в серии: 1-2

Даллас - Оклахома - Сити - 108:119 (18:33, 30:24, 31:32, 29:30)

Даллас: Новицки (27 + 8 подборов), Фэлтон (19 + 11 передач), Мэттьюз (19), Харрис (12), Андерсон (10 + 7 подборов)

Оклахома: Кантер (28 + 6 подборов), Уэстбрук (25 + 5 подборов + 15 передач), Дюрант (19), Ибака (16 + 5 подборов), Адамс (14 + 8 подборов), Уэйтерс (12).

Счет в серии: 1-3

Шарлотт — Майами 96:80 (29:28, 20:16, 26:14, 21:22)

Шарлотт: Лин (18), Уокер (17 + 7 передач), Камински (15 + 6 подборов), Уильямс (12 + 14 подборов), Зеллер (12 + 8 подборов), Джефферсон (10 + 8 подборов)

Майами: Денг (19 + 8 подборов), Уэйд (17 + 7 подборов), Уайтсайд (13 + 18 подборов + 4 блок-шота), Драгич (11 + 7 подборов)

Счет в серии: 1-2

Индиана — Торонто — 100:83 (28:16, 29:26, 16:16, 27:25)

Индиана: Хилл (22), Маинми (22 + 10 подборов + 5 передач), Джордж (19),

Торонто: Валанчюнас (16 + 6 подборов), Кэрролл (12 + 6 подборов), Лаури (12 + 5 передач), Пауэлл (10), ДеРозан (8 + 6 потерь), Бийомбо (5 + 9 подборов)

Счет в серии: 2-2