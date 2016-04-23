НБА: "Сан-Антонио" и "Кливленд" добыли по третьей победе в сериях плей-офф
"Сперс" и "Кавальерс" находятся в шаге от выхода в полуфиналы своих Конференций.
"Сан-Антонио Сперс" и "Кливленд Кавальерс" повели со счетом 3:0 в сериях первого раунда плей-офф НБА.
Прошедшей ночью "Сперс" обыграли на выезде "Мемфис Гриззлис" 96:87, а "Кавальерс" справились с "Детройтом" - 101:91.
Еще в одном матче дня "Бостон" добыл домашнюю победу над "Атлантой" и сократил отставание в серии до одной победы. Примечательно, что защитник "Кельтов" Айзея Томас набрал в этой встрече 42 очка.
Мемфис — Сан-Антонио — 87:96 (18:26, 25:18, 28:26, 16:26)
М: Рэндольф (20 + 11 подборов), Барнс (17 + 11 подборов), Картер (11 + 8 подборов), Грин (10);
CА: Леонард (32 + 7 подборов + 4 перехвата + 5 блок-шотов), Олдридж (16 + 10 подборов), Грин (11 + 3 блок-шота), Джинобили (11 + 5 передач).
Счет в серии - 0:3.
Детройт – Кливленд – 91:101 (27:24, 26:30, 20:25, 18:22)
Д: Колдуэлл-Поуп (18 + 4 перехвата), Драммонд (17 + 7 подборов), Моррис (16 + 3 передачи), Харрис (13 + 7 подборов), Джексон (13 + 12 передач);
К: Ирвинг (26), Джеймс (20 + 13 подборов + 7 передач), Лав (20 + 12 подборов), Деллаведова (12 + 5 передач);
Счет в серии - 0:3.
Бостон — Атланта — 111:102 (37:20, 20:25, 22:33, 32:25)
Б: Томас (42), Тернер (17 + 7 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Джонсон (15 + 7 подборов), Жеребко (11 + 12 подборов), Смарт (11 + 5 передач);
А: Тиг (23 + 5 передач), Бэйзмор (20 + 8 подборов), Шредер (20);
Счет в серии - 1:2.