Киевское "Динамо" - второй финалист баскетбольного чемпионата Украины

Киевское "Динамо" обыграло криворожский "Кривбасс" в решающем пятом матче полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу. Таким образом, столичная команда стала вторым участником финала первенства.

Матч, прошедший в Кривом Роге, завершился со счетом 73:59 в пользу киевлян. Ключевой в игре стала третья четверть встречи, во время которой "Динамо" усилиями, прежде всего, своего центрового Михаила Анисимова вырвалось вперед на 12 очков.

В последней четверти "Кривбассу" удалось лишь сократить отставание до семи очков, но после этого гости вновь реализовали несколько бросков и завершили матч своей уверенной победой.

Кривбасс (Кривой Рог) – Динамо (Киев) - 59:73 (14:11, 18:18, 11:24, 18:20)

К: Ившин (14 + 4 потери), Глебов (8 + 6 подборов + 5 передач), Липовцев (10 + 6 подборов);

Д: Фандерберк (19 + 5 передач), Анисимов (18 + 13 подборов + 5 передач + 4 блок-шота), Чигринов (13), Дроздов (8 + 7 подборов);

Счет в серии - 2:3.

Как сообщал УНИАН, первым финалистом чемпионата Украины по баскетболу стал южненский "Химик", переигравший в полуфинальной серии со счетом 3:0 "Черкасские Мавпы".