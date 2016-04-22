НБА: "Голден Стейт" первый раз проиграл в плей-офф, "Оклахома" и "Торонто" повели в сериях

"Голден Стейт Уорриорс", продолжающий выступать в плей-офф НБА без свего травмированного лидера Стефена Карри, уступил в третьем матче первого раунда команде "Хьюстон Рокетс" - 96:97. Это поражение стало первой для команды из Окленда в нынешнем плей-офф.

Лидером "Рокетс" стал защитник Джеймс Харден, который набрал 35 очков и реализовал победный бросок за три секунды до финальной сирены.

В других поединках "Торонто" и "Оклахома-Сити" одержали гостевые победы и повели в своих сериях со счетом 2:1.

Хьюстон — Голден Стейт — 97:96 (31:18, 24:30, 23:24, 19:24)

Х: Харден (35 + 8 подборов + 9 передач), Матеюнас (14 + 13 подборов), Ховард (13 + 13 подборов), Бизли (12 + 5 подборов), Беверли (10 + 6 подборов);

ГС: Спейтс (22), Томпсон (17 + 8 подборов), Ливингстон (16 + 5 подборов + 3 перехвата), Кларк (11 + 5 передач);

Счет в серии - 1:2.

Индиана – Торонто - 85:101 (17:24, 19:29, 23:18, 26:30)

И: Джордж (25 + 10 подборов + 6 передач), Тернер (17 + 8 подборов), Дж. Хилл (13);

Т: Лоури (21 + 8 передач), ДеРозан (21), Кэрролл (17), Джозеф (10);

Счет в серии - 1:2.

Даллас – Оклахома-Сити - 102:131 (21:27, 27:31, 30:39, 24:34)

Д: Мэттьюз (22), Фелтон (18), Новицки (16), Бареа (15 + 7 передач + 5 потерь), Андерсон (12);

ОС: Дюрант (34 + 7 подборов), Уэстбрук (26 + 15 передач + 6 потерь), Кантер (21 + 8 подборов), Уэйтерс (19), Ибака (16);

Счет в серии - 1:2.