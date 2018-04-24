Из Антрацита в Аризону: как Алексей Лэнь стал лидером команды НБА

Вечер 4 марта 2016 года надолго запомнится единственному украинскому представителю в НБА Алексею Лэню. В этот день его «Финикс Санс» неожиданно обыграл на выезде «Орландо Мэджик» со счетом 102:84, а вклад украинского центрового в победу стал решающим - за игру он набрал 31 очко и 15 подборов. Очень солидные цифры даже для состоявшихся звезд сильнейшей баскетбольной лиги мира.

В Орландо 23-летний Лэнь установил не только личный, но и всеукраинский рекорд результативности в НБА. Ранее никто из наших исполнителей в НБА прежде не пробивал отметку в 30 очков за матч. Однако, что гораздо важнее, это достижение стало лишь квинтэссенцией в целом успешного сезона Алексея в НБА. Первого для него успешного сезона.

«Днепр» как трамплин

Алексей Лэнь уже к 20 годам успел заявить о своих талантах в Украине, Европе и США. Уроженец Антрацита (Луганская обл.) с юных лет начал проходить ступеньки детско-юношеской карьеры – сначала занимался баскетболом в родном городе, а потом попал в днепропетровский «Днепр», где в дубле сформировался как баскетболист и стал интересен скаутам американских колледжей. Пожалуй, главное выступление Алексея в Украине прошло во время «Финала восьми» отечественной Суперлиги среди дублеров в мае 2011-го. Тогда он поразил специалистов своими гренадерскими данными, атлетизмом, универсальностью на площадке и умением принимать правильные решения в максимально короткий срок. Разумеется, с таким способным центровым в составе «Днепр» выиграл финал, одолев в решающей игре более опытную команду БК «Киев». Ну а Лэнь был признан самым ценным игроком турнира.

С «Днепром» Алексей попрощался некрасиво. Имея на руках действующий контракт с клубом, он без предупреждения уехал в США, став студентом престижного Университета Мэрилэнд с сильной баскетбольной программой. Тем не менее, такое решение сыграло в пользу карьеры украинца – за первые два года в Штатах он выучил язык, адаптировался к стране и стал лидером своей новой команды. В результате, когда клубы НБА выбирали игроков на церемонии драфта, фамилию Алексея назвали пятым по очереди. Именно тогда Лэнь, став игроком «Финикс Санс», побил первый украинский рекорд в Ассоциации – ранее выше 12-го места никого из шести наших игроков на драфте не выбирали.

С тех пор прошло почти три года, и сейчас Лэнь полноправно может претендовать на статус самого успешного украинца в истории североамериканской лиги. Центровой, впрочем, об этом не думает и полностью сконцентрирован на собственном развитии. «Каждый день я узнаю что-то новое, отрабатываю уже изученные старые аспекты. Игра стала проходить для меня медленнее. Я быстрее ориентируюсь на площадке, сразу же вижу открытых партнеров и молниеносно оцениваю ситуацию», - однажды описал процесс своего развития Лэнь.

В шаге от украинских рекордов

Ожидания от Алексея Лэня, как от пятого номера драфта НБА, изначально были очень высокими, но центровому далеко не сразу удалось оправдать хотя бы часть авансов. Первый его сезон в сильнейшей лиге мира был омрачен травмами, и он провел на площадке лишь половину матчей команды. Во втором сезоне повреждений было уже меньше, но появилась иная проблема – стиль игры «Финикса» не подходил украинцу, который никак не мог выйти на ведущие роли в команде. Лишь после того, как «Санс» провели вынужденную перестройку состава, Лэнь стал гарантированным игроком стартовой пятерки клуба из Аризоны.

Но и в трудные времена украинец работал над своими баскетбольными навыками. Например, накануне сезона 2015/16 он ездил в лагерь к легендарному форварду «Сан-Антонио» Тиму Данкану, где старался подчерпнуть для себя максимум ценной информации. «Данкан очень помог мне в понимании игры. Он показал мне важные моменты и обрисовал необходимость выдержки, важность быть терпеливым, правильно принимать мяч, выбирать позицию. Я научился правильно охватывать взглядом площадку в поисках партнера для реализации схемы атаки. Он помог четко читать оборону соперника», - говорил тогда Лэнь.

Несмотря на свой статус твердого игрока основного состава «Финикса», он не постеснялся сыграть за «Санс» во время Летней лиги НБА, где выступают исполнители, лишь мечтающие закрепиться в Ассоциации. Тот опыт также помог Алексею обрести уверенность перед третьим сезоном в лиге. И прорыв случился!

Если в первом чемпионате центровой набирал 2,0 очка в среднем за игру, то в третьем его статистика выросла более, чем в четыре раза. «Финикс» проигрывал большинство матчей, но для Лэня было важно почувствовать себя одним из лидеров коллектива и человеком, от которого зависит вся команда. Особенно удался ему период в середине сезона, когда украинец начал делать один за одним дабл-даблы (более 10 очков и 10 подборов за матч) и помогать «Финиксу» выигрывать. Наверняка, особенно приятным для Лэня был февральский поединок против «Сан-Антонио», где в противостоянии со своим «ментором» Данканом он набрал 23 очка и сделал 13 подборов. «Финикс», правда, все равно проиграл - 111:118.

В 2016 году Лэнь обновил все свои персональные рекорды, а среди всех украинских баскетболистов в истории НБА Лэнь повсюду имеет вторую-третью статистику. По количеству набранных подборов и сделанных дабл-даблов он уступает лишь Виталию Потапенко, который провел в Ассоциации 11 сезонов, а ныне работает в тренерском штабе «Кливленд Кавальерс». По количеству матчей и очков Алексею, кроме Потапенко, еще предстоит догнать двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко. В том, что это произойдет уже в ближайшем будущем, ни у кого сомнений нет.

К следующему сезону «Финикс» должен подойти в более конкурентном состоянии, но расставаться со своим центровым в Аризоне уж точно не собираются. Лэнь – один из тех, вокруг кого «Санс» хотят создать новый коллектив. Амбиции украинца желаниям «Финикса» вполне соответствуют. «Просто попасть в НБА - этого мало. Нужно стать чемпионом», - считает центровой.

Украинские раны

Однако при всех успехах Лэня, украинских болельщиков, прежде всего, волнует вопрос о том, когда он приедет в сборную страны. Будучи игроком дубля «Днепра», Алексей выступал за сборную Украины U-16 и U-18 на чемпионатах Европы. Но после переезда в США, центровой майку национальной команды не одевал ни разу.

Отчасти это было связано с его некрасивым отъездом из «Днепра», отчасти – с чисто игровыми причинами. Так складывалось, что каждое лето Алексею нужно было тяжело работать над своими индивидуальными качествами, чтобы сначала попасть в НБА, а потом закрепиться в лиге. Ближе всего Лэнь был к сборной накануне ЧМ-2014 – был велик соблазн поработать под руководством главного тренера украинцев Майка Фрателло, а также сыграть на турнире против сборной США. Но тогда стороны так и не смогли договориться о приезде Алексея.

Перед стартом Евробаскета-2015 новоявленный президент ФБУ Михаил Бродский даже пообещал, что через год Лэнь все-таки доедет в сборную. Но уже сейчас можно оценить шансы на его участие в отборочном турнире к ЧЕ-2017 как незначительные. Все-таки такие соревнования, как квалификация к Евробаскету, представители НБА балуют нечасто. Кроме того, баскетболисту летом обязательно нужно поработать над своим броском, ведь процент его попаданий с игры по-прежнему далек от элитного уровня.

Сам Алексей ранее заявлял, что хотел бы играть за свою национальную команду. Кроме того, в интервью американским СМИ он не раз подчеркивал свою любовь к Украине. Ну а выход Лэня на церемонию драфта в пиджаке с желто-синей подкладкой и вовсе стал хрестоматийным для украинского баскетбольного мира. «Я хотел показать, что я из Украины. Потому что сейчас я, наверное, единственный игрок НБА из Украины, и хотелось бы, чтобы Украина мной гордилась», – вспоминал недавно украинец об этом своем поступке.

Баскетболист до сих пор не теряет связи с Украиной, переписываясь с друзьями и родственниками. Последние до сих пор находятся в оккупированной части Луганской области и отказываются покидать собственное жилье. «Мой двоюродный брат рассказал мне безумную историю, - делится Лэнь. - Он сказал, что когда началась бомбардировка, то побежал к дому, чтобы забрать свою кошку и покинуть город. Когда он бежал, то был просто в шоке, бомбы взрывались везде. Он взял кошку, сел в машину и погнал оттуда с невероятной скоростью. Когда он приехал домой, вся его рубашка была в крови. Но это была не его кровь, а кровь тех, кому, в отличие от него, не повезло и они не смогли покинуть место бомбардировки».

Во время активных боевых действий на востоке Украины в «Финиксе» украинца поддерживали всем клубом. Бывший ассистент главного тренера команды Марк Уэст считает, что Лэнь, потратив массу нервов из-за войны, стал только сильнее как личность. Возможно, такое психологическое становление тоже в какой-то мере помогло Лэню выглядеть увереннее на баскетбольной площадке. Тем более, что стесняться соперников ему незачем - не так много игроков НБА к 23 годам проделали столь солидный путь, как Лэнь: от парня из провинциального украинского городка до статуса лидера команды НБА.

Алексей Игнатенко