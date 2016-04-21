НБА: "Кливленд", "Майами" и "Клипперс" одержали вторые победы в серии плей-офф

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на четверг состоялись очередные матчи серии плей-офф, в которых "Кливленд Кавальерс", "Майами Хит" и "Лос-Анджелес Клипперс" одержали вторые победы в сериях, сообщает официальный сайт лиги.

Все три команды, находящиеся выше своих оппонентов в итоговых турнирных таблицах регулярного чемпионата, повели со счетом 2:0.

Майами – Шарлотт 115:103 (29:29, 43:31, 19:18, 24:25)

М: Уэйд (28 + 8 передач), Драгич (18), Уайтсайд (17 + 13 подборов), Денг (16), Ричардсон (15);

Ш: Уокер (29), Джефферсон (25 + 7 подборов), Ли (12), Лин (11);

Счет в серии - 2:0.

Кливленд – Детройт 107:90 (23:28, 32:25, 27:15, 25:22)

К: Джеймс (27 + 5 потерь), Ирвинг (22), Джей Ар Смит (21), Лав (16 + 10 подборов);

Д: Драммонд (20 + 7 подборов), Джексон (14 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (13 + 8 подборов), Харрис (13 + 8 подборов), Моррис (11 + 7 подборов);

Счет в серии - 2:0.

Клипперс – Портленд 102:81 (22:17, 25:26, 20:18, 35:20)

К: Пол (25), Редик (17), Гриффин (12 + 9 подборов), Кроуфорд (11), Грин (10);

П: Лиллард (17), Пламли (17 + 10 подборов + 7 передач), Макколлум (16), Харклесс (12 + 7 подборов);

Счет в серии - 2:0.