Две украинские баскетбольные лиги близки к объединению

В сезоне 2016/17 в Украине вновь будет существовать единая баскетбольная лига, сообщает "Планета-Баскетбол".

Организация АБКУ "Суперлига", которая проводила в нынешнем сезоне альтернативный чемпионат, вероятно, прекратит существование. Официальный сайт АБКУ уже не работает.

На данный момент известно, что днепропетровский "Днепр" и киевский "Будивельник", участвовашие в прошлом году в чемпионате АБКУ, присоединятся к лиге под эгидой Федерации баскетбола Украины. Судьба остальных клубов, выступавших в неофициальном турнире, пока не определена.

Напомним, в 2015 году после прихода на пост президента Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского в чемпионате Суперлиги произошел раскол - часть клубов предпочла выступать в лиге, которой занимается ФБУ. Иные команды остались в организации АБКУ "Суперлига", которая стала неофициальной.

Победителем чемпионата АБКУ "Суперлига" стал днепропетровский "Днепр", обыгравший в финальной серии киевский "Будивельник". Чемпионат ФБУ все еще продолжается - здесь на победу претендуют южненский "Химик", криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо".