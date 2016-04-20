НБА: "Сан-Антонио" и "Атланта" удвоили преимущество в сериях плей-офф первого раунда

"Сперс" и "Хоукс" добыли убедительные победы над "Мемфисом" и "Бостоном" соответственно.

Сан-Антонио - Мемфис - 94:69 (22:11, 27:24, 21:18, 24:15) СА: Миллс (16), Леонард (13), Мартин (10), Олдридж (10 + 8 подборов); М: Аллен (12), Рэндольф (11 + 12 подборов); Счет в серии - 2:0. Атланта - Бостон - 89:72 (24:7, 19:21, 18:18, 28:26) А: Корвер (17 + 7 подборов), Хорфорд (17 + 5 подборов + 5 блок-шотов), Тиг (13 + 6 передач + 4 потери), Сефолоша (12 + 6 подборов); Б: Томас (16), Джонсон (14 + 8 подборов), Тернер (12 + 5 подборов), Розье (10); Счет в серии - 2:0.

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