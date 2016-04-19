Чемпионат Украины по баскетболу: киевское "Динамо" сравняло счет в серии с "Кривбассом"

Киевское "Динамо" сравняло счет в полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу с криворожским "Кривбассом". Сегодня в столичном СК "Меридиан" хозяева обыграли соперника со счетом 76:68.

Ключевым фактором победу подопечных Владимира Рыжова стало преимущество под щитами. Если "Динамо" за матч смогло собрать 49 подборов, то соперник - лишь 36. Это позволило киевлянам лидировать на протяжении почти всего матча и обойтись без нервной концовки в заключительной четверти.

Самыми результативными игроками встречи стали атакующие защитники - американец Кеннет Фанденберк у "Динамо" и украинец Дмитрий Глебов у "Кривбасса".

Победитель серии определится в пятом матче противостояния, который состоится через несколько дней в Кривом Роге.

Динамо (Киев) – Кривбасс (Кривой Рог) - 76:68 (23:13, 19:26, 15:5, 19:24)

Д: Фанденберк (17 + 6 подборов + 5 передач), Липовый (16), Анисимов (14), Шундель (9);

К: Глебов (18), Бояркин (12 + 5 подборов + 3 перехвата), Липовцев (12 + 6 подборов + 4 передачи + 4 потери);

Счет в серии - 2:2

Как ранее сообщал УНИАН, первым финалистом чемпионата Украины стал южненский "Химик".