НБА: "Торонто" и "Даллас" сравняли счет в сериях плей-офф, "Голден Стейт" снова выиграл у "Хьюстона"

Действующие чемпионы НБА, даже играя без своего травмированного лидера Стефена Карри, справились с "Рокетс".

Торонто - Индиана - 98:87 (27:16, 26:32, 21:18, 24:21) Т: Валанчюнас (23 + 15 подборов), Лоури (18 + 7 подборов + 9 передач), Джозеф (16), Паттерсон (14), ДеРозан (10); И: Джордж (28), Эллис (15). Счет в серии - 1:1 Оклахома-Сити - Даллас - 84:85 (20:24, 23:21, 19:14, 22:26) ОС: Дюрант (21 + 9 подборов + 7 потерь), Уэстбрук (19 + 14 подборов + 6 передач), Ибака (12 + 8 подборов); Д: Фелтон (21 + 11 подборов), Новицки (17), Уильямс (13), Межри (12). Счет в серии - 1:1. Голден Стейт - Хьюстон - 115:106 (33:30, 33:28, 20:21, 29:27) ГС: Томпсон (34 + 5 передач), Игуодала (18), Ливингстон (16 + 6 передач), Грин (12 + 14 подборов + 8 передач), Богут (10 + 7 подборов); Х: Харден (28 + 11 передач + 5 потерь), Терри (13), Беверли (13 + 7 подборов), Ховард (12 + 10 подборов), Бизли (10 + 5 подборов); Счет в серии: 2:0.

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