Стал известен первый финалист баскетбольного чемпионата Украины

Южненский "Химик" стал первый финалистом чемпионата Украины по баскетболу.

Сегодня команда Олега Юшкина в третьем матче полуфинальной серии с "Черкасскими Мавпами" обыграла соперника с разницей в одно очко - 78:77. Примечательно, что по ходу встречи черкассчане выигрывали "+12", но в последней четверти матча "Химик" переломил ход игры и взял победу.

В другой полуфинальной серии криворожский "Кривбасс" добыл вторую победу над киевским "Динамо". Исход противостояния в этой паре может определится уже завтра, когда команды снова встретятся на паркете киевского СК "Меридиан". В случае победы "Кривбасса", он станет вторым финалистом лиги, если выиграет "Динамо" - серия вновь переедет в Кривой Рог.

Черкасские Мавпы – Химик (Южный) – 77:78 (20:23, 15:11, 24:19, 15:25)

ЧМ: Носков (20 + 6 подборов), Завадский (15 + 9 подборов), Сизов (13 + 7 подборов), Артамонов (10 + 5 передач), Кобец (8 + 5 подборов);

Х: Фрезьер (17 + 6 передач), Петров (14 + 8 подборов), Конев (11), Шоу (10);

Счет в серии - 0:3.

Динамо (Киев) — Кривбасс (Кривой Рог) - 68:73 (17:25, 27:19, 13:17, 11:12)

Д: Дроздов (23 + 6 подборов), Фанденберк (11), Челован (10)

К: Глебов (22 + 6 подборов + 5 передач), Ившин (12), Никитин (10 + 5 подборов), Ал.Щепкин (8).

Счет в серии - 1:2.