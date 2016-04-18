НБА: "Майами", "Сан-Антонио" и "Клипперс" открыли плей-офф с разгромных побед

Второй день плей-офф НБА не подарил неожиданных результатов.

Кливленд - Детройт - 106:101 (27:25, 26:33, 23:20, 30:23) К: Ирвинг (31 + 6 передач + 5 подборов), Лав (28 + 13 подборов), Джеймс (22 + 11 передач + 6 подборов); Д: Калдуэлл-Поуп (21), Моррис (20 + 5 передач), Джексон (17 + 7 передач), Драммонд (13 + 11 подборов); Счет в серии - 1:0. Майами - Шарлотт - 123:91 (41:22, 26:28, 30:24, 26:17) М: Денг (31 + 7 подборов), Уайтсайд (21 + 11 подборов + 3 блок-шота), Уэйд (16 + 7 передач), Джонсон (11 + 6 подборов), Стаудемайер (11); Ш: Батюм (24), Уокер (19), Джефферсон (13 + 5 подборов); Счет в серии - 1:0. Сан-Антонио - Мемфис 106:74 (22:13, 26:24, 33:14, 25:23) СА: Леонард (20 + 4 перехвата), Олдридж (17), Паркер (15 + 6 передач), Миллз (15), Мартин (10); М: Картер (16), Стивенсон (14); Счет в серии: 1:0. ЛА Клипперс — Портленд 115:95 (26:21, 24:21, 31:24, 34:29) ЛАК: Пол (28 + 11 передач + 6 подборов), Гриффин (19 + 12 подборов + 6 передач), Джордан (18 + 12 подборов + 4 блок-шота), Рэдик (17), Кроуфорд (13), Риверс (11); П: Лиллард (21 + 8 передач), Хендерсон (16), Амину (10 + 12 подборов). Счет в серии: 1:0.

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