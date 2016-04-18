Бывший тренер сборной Украины по баскетболу возглавил команду НБА
Американец Кенни Аткинсон стал главным тренером команды "Бруклин Нетс".
Бывший тренер сборной Украины по баскетболу Кенни Аткинсон стал главным тренером команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс". Об этом сообщает официальный сайт клуба из Нью-Йорка.
48-летний американский специалист работал ассистентом главного тренера сборной Украины Майка Фрателло в 2011-2014 годах. В частности, он был членом тренерского штаба национальной команды, когда она заняла шестое место на Евробаскете-2013.
Аткинсон также подавал свою кандидатуру на конкурс по назначению главного тренера сборной Украины в 2010 году. Однако тогда Федерация баскетбола Украины предпочла ему украинского специалиста Виталия Черния.
Новый тренер "Бруклин Нетс" ранее много лет работал в клубах НБА. В 2008-2012 годах он был ассистентом главного тренера "Нью-Йорк Никс", а после этого занимал аналогичную должность в клубе "Атланта Хоукс". Кроме того, в 2015 году американец стал главным тренером сборной Доминиканской Республики.
"Бруклин Нетс" завершил сезон 2015/16 в качестве одного из аутсайдеров НБА. В 82 матчах команда одержала 21 победу и заняла предпоследнее место в Восточной конференции.