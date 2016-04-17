НБА: в стартовых матчах плей-офф три победы из четырех одержали хозяева площадки

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на воскресенье стартовал плей-офф 70-го сезона, где в первых матчах лишь один раз победу праздновали гости, сообщает официальный сайт лиги.

"Индиана Пейсерз" в гостях обыграла "Торонто Рэпторс" со счетом 100:90. В то же время, хозяева площадки в остальных матчах были сильнее гостей.

Торонто - Индиана 90:100 (24:19, 21:24, 22:27, 23:30)

Т: ДеРозан (14), Валанчюнас (12 + 19 подборов), Лоури (11 + 7 передач + 6 потерь), Пауэлл (5), Скола (4) – старт; Джозеф (18), Паттерсон (9), Кэрролл (6), Бийомбо (6 + 8 подборов), Росс (5).

И: Джордж (33 + 6 передач), Эллис (15), Джордж Хилл (10), Аллен (4 + 7 подборов), Маинми (1) – старт; С. Хилл (13), Тернер (10 + 5 блок-шотов), Стаки (7), Майлз (5 + 7 подборов), Лоусон (2), Джордан Хилл (0).

Голден Стэйт – Хьюстон 104:78 (33:15, 27:18, 22:27, 22:18)

Г: Карри (24 + 7 подборов), Томпсон (16), Грин (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Барнс (7 + 7 подборов), Богут (2 + 7 подборов) – старт; Спейтс (12), Ливингстон (9), Барбоза (9), Изели (8), Кларк (3), Игудала (2 + 7 передач), Раш (0), Варежао (0).

Х: Харден (17 + 6 потерь), Ховард (14 + 11 подборов + 5 потерь), Ариза (9 + 8 подборов), Брюэр (3 + 6 передач), Беверли (2) – старт; Мотеюнас (8), Терри (7), Смит (7), Макдэниэлс (4), Капела (3 + 12 подборов), Гаудлок (2), Бизли (2).

Атланта – Бостон 102:101 (30:19, 21:15, 21:31, 30:36)

А: Хорфорд (24 + 12 подборов), Тиг (23 + 12 передач), Бэйзмор (23 + 8 подборов), Миллсэп (14 + 7 подборов), Корвер (2 + 9 подборов) – старт; Скотт (14), Сефолоша (2 + 7 подборов), Шредер (0), Хардуэй (0), Мускала (0).

Б: Томас (27 + 8 передач), Брэдли (18), Краудер (14 + 10 подборов), Саллинджер (9), Джонсон (4 + 8 подборов) – старт; Смарт (15), Тернер (10 + 8 подборов), Олиник (2), Жеребко (2), Хантер (0).

Оклахома-Сити – Даллас 108:70 (26:11, 33:22, 34:18, 15:19)

О: Уэстбрук (24 + 11 передач + 5 потерь), Дюрэнт (23), Ибака (17 + 9 подборов), Роберсон (4), Адамс (4 + 7 подборов) – старт; Кантер (16 + 13 подборов), Морроу (6), Синглер (6), Уэйтерс (5), Фой (3), Хьюстис (0), Коллисон (0), Мохаммед (0).

Д: Новицки (18), Мэттьюз (7), Уильямс (2), Бареа (2), Межри (1) – старт; Пауэлл (8), Фелтон (7), Виллануэва (7), Харрис (5), Андерсон (5), Пачулия (5), МакГи (3).