Украина снова предложила Польше провести совместный чемпионат Европы

Федерация баскетбола Украины предложила коллегам из Польши подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 года. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Ранее Международная ассоциация федерация (ФИБА) разослала всем национальным федерациям письмо, в котором проинформировала о начале процесса подготовки к Евробаскету-2019 среди женских сборных.

Заявки федераций стран, которые хотят быть хозяевами или со-хозяевами чемпионата, ФИБА рассмотрит в ноябре-декабре 2016 года.

Напомним, в 2012 году Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы по футболу.

В 2011 году Украина получила право на проведение мужского Евробаскета-2015. Однако спустя три года из-за войны на Донбассе чемпионат был перенесен сразу в четыре страны - Латвию, Хорватию, Германию и Францию.