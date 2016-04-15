В баскетбольном чемпионате Украины почти определился один финалист

Южненский "Химик" добыл вторую победу в полуфинальной серии чемпионата Украины с "Черкасскими Мавпами".

Команда Олега Юшкина победила со счетом 87:72, а основной задел в матче был сделан во второй четверти, которую хозяева ФСК "Олимп" выиграли с разницей в 15 очков.

В другом матче дня криворожский "Кривбасс" сравнял счет в серии с киевским "Динамо", выиграв встречу со счетом 81:79.

Победный бросок в матче сделал Дмитрий Глебов. Кандидат в национальную сборную Украины, набравший сегодня 21 очко при 19 промахах, за полторы минуты до конца поединка реализовал трехочковый бросок и увеличил разницу в счете до шести очков. Отыграться у "Динамо" времени уже не было.

Результаты матчей:

Химик (Южный) — Черкасские Мавпы - 87:72 (18:21, 28:13, 16:20, 25:18)

Х: Фрэйзер (15 + 7 передач), Мальчевский (14 + 5 подборов), Антипов (12 + 5 подборов), Петров (11 + 8 подборов), Сидоров (9), Рябчук (8)

ЧМ: Носков (22 + 8 подборов + 5 передач), Сизов (10 + 7 подборов), Антонец (9), Завадский (9), Кобец (9)

Счет в серии - 2:0.

Кривбасс (Кривой Рог) - Динамо (Киев) - 81:79 (22:21, 20:21, 23:19, 16:18)

К: Глебов (21 + 7 подборов), Бояркин (18 + 5 подборов + 4 передачи) , Липовцев (14 + 11 подборов + 4 передачи), Ившин (13)

Д: Липовый (22 + 8 подборов + 4 передачи + 7 потерь), Фанденберк (19 + 10 подборов + 5 передач), Дроздов (17 + 8 подборов).

Счет в серии - 1:1.