Легендарный баскетболист Брайант побил мировой рекорд рок-группы Led Zeppelin

Легендарный баскетболист Коби Брайант, который вчера провел свой последний матч в карьере, побил рекорд британской рок-группы Led Zeppelin по продажам атрибутики за один день, сообщает ESPN.com.

Во время игры команды Брайанта "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Юты Джаз" на арене калифорнийцев "Стэйплс-Центр" было продано фанатской вещей на 1,2 миллиона долларов.

В среднем один человек на арене тратил на атрибутику 61 доллар, а средний чек составил 230 долларов.

Предыдущий рекорд Led Zeppelin был установлен во время концерта на лондонской "О2 Арене" в декабре 2007 года. Тогда от продажи атрибутики был выручен 1 миллион долларов.

Как сообщал УНИАН, вчера Коби Брайант провел последний матч в своей двадцатилетней профессиональной карьере. Набрав в этом поединке 60 очков, он вырвал для "Лейкерс" победу в игре с "Ютой".