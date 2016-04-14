Полуфинал чемпионата Украины по баскетболу открылся победами "Кривбасса" и "Динамо"

Киевское "Динамо" и южненский "Химик" выиграли в первых полуфинальных матчах плей-офф чемпионата Украины по баскетболу.

Игрокам "Динамо" удалось обыграть криворожский "Кривбасс" благодаря стараниям литовско-украинского центрового Михаила Анисимова и защитника сборной Украины Александра Липового. На двоих они набрали 48 очков - больше, чем их партнеры вместе взятые.

В другом матче "Химик" ожидаемо, но не без проблем переиграл "Черкасские Мавпы". В последней четверти гости после нескольких точных трехочковых бросков от Клима Артамонова, Дениса Носкова и Александра Кобца приблизились к южненцам на расстояние четырех очков, но большего добиться не смогли. "Химик" несколько раз удачно отзащищался и довел дело до победы с разницей в 11 баллов.

Полуфинальные серии плей-офф чемпионата Украины длятся до трех побед одной из команд.

Кривбасс (Кривой Рог) — Динамо (Киев) - 70:82 (22:21, 11:19, 20:23, 17:19)

К: Бояркин (15 + 5 передач), Тихонов (13), Ившин (10 + 5 подборов)

Д: Липовый (25 + 7 подборов + 4 передачи), Анисимов (23 + 6 подборов), Слипенчук (11), Фандерберк (9 + 8 подборов + 5 передач);

Счет в серии - 0:1.

Химик (Южный) – Черкасcкие Мавпы – 86:75 (24:15, 16:20, 21:18, 25:22)

Х: Петров (18 + 10 подборов), Шоу (16 + 5 подборов), Фрэзьер (11), Мальчевский (11), Сидоров (10 + 5 передач), Конев (8 + 5 подборов)

ЧМ: Кобец (20), Завадский (19), Артамонов (12 + 5 передач), Сизов (10 + 5 подборов + 5 передач), Носков (9 + 6 подборов);

Счет в серии - 1:0.