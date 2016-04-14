В НБА определились все пары команд, которые сыграют в плей-офф

В Национальной баскетбольной ассоциации определились все пары команд, которые сыграют в плей-офф лиги.

Последним участником серий на вылет стал "Хьюстон Рокетс", обыгравший дома "Сакраменто Кингс" со счетом 116:81. Главным героем этой встречи стал защитник сборной США Джеймс Харден, набравший 38 очков.

Таким образом, пары плей-офф НБА выглядят следующим образом:

Кливленд - Детройт

Торонто - Индиана

Майами - Шарлотт

Атланта - Бостон

Голден Стейт - Хьюстон

Сан-Антонио - Мемфис

Оклахома-Сити - Даллас

ЛА Клипперс - Портленд

Результаты матчей дня:

Хьюстон — Сакраменто - 116:81 (34:18, 30:26, 28:20, 24:17)

Х: Харден (38), Ховард (14 + 10 подборов), Макдэниэлз (11), Бизли (10 + 5 подборов), Беверли (9 + 12 передач + 6 перехватов)

С: Маклемор (24 + 5 подборов), Андерсон (13 + 5 передач + 3 перехвата + 6 потерь), Куфос (12 + 11 подборов), Карри (10 + 6 подборов + 5 передач + 5 потерь), Эйси (10 + 8 подборов).

Бостон — Майами - 98:88 (13:35, 25:27, 25:5, 35:21)

Б: Томас (21 + 6 передач), Брэдли (17 + 7 подборов), Тернер (16), Краудер (13 + 6 подборов), Олинык (11)

М: Джонсон (19), Уайтсайд (19 + 9 подборов), Драгич (18), Уэйд (17 + 5 передач).

Бруклин — Торонто - 96:103 (26:16, 21:33, 19:29, 30:25)

Б: Богданович (29 + 6 подборов), Килпатрик (12 + 5 подборов), Слоан (11 + 10 передач), Симс (10 + 7 подборов)

Т: Пауэлл (30 + 9 подборов + 5 передач), Росс (24 + 10 подборов), Райт (18 + 7 передач + 5 подборов), Томпсон (12 + 8 подборов).

Шарлотт — Орландо - 117:103 (38:22, 28:28, 20:29, 31:24)

Ш: Джефферсон (26), Дэниэлз (13), Лэмб (12 + 9 подборов), Хоус (12 + 5 подборов), Уильямс (11), Лин (10)

О: Фурнье (22), Гордон (22 + 5 подборов), Вучевич (17), Хезонья (10 + 5 подборов).

Кливленд — Детройт - 110:112 ОТ (24:29, 20:29, 28:24, 31:21)

К: МакРэй (36 + 7 передач + 5 потерь), Джефферсон (16), Фрай (14 + 6 подборов), Мозгов (14 + 12 подборов), Джонс (13 + 5 подборов)

Д: Микс (20), Толливер (15 + 8 подборов), Буллок (15 + 8 подборов), Бэйнс (14 + 5 подборов), Блэйк (13 + 6 передач), Джонсон (12 + 8 подборов), Динвидди (12 + 5 подборов + 5 передач).

Вашингтон — Атланта - 109:98 (33:33, 24:26, 27:17, 25:22)

В: Сешнс (22 + 6 передач + 5 потерь), Нене (19 + 8 подборов + 8 передач), Дадли (14 + 5 подборов), Торнтон (14 + 6 подборов), Темпл (12)

А: Хорфорд (19 + 8 подборов), Тиг (16 + 5 передач + 5 потерь), Миллсэп (13 + 11 подборов + 3 блок-шота), Хардуэй (13), Шредер (11), Скотт (10).

Чикаго — Филадельфия - 115:105 (16:32, 35:28, 35:13, 29:32)

Ч: Миротич (32 + 7 подборов + 5 перехватов), Холидэй (29 + 5 передач), МакДермотт (16), Снелл (13 + 7 подборов), Батлер (10 + 12 подборов + 10 передач), Портис (9 + 14 подборов + 5 потерь).

Ф: Ковингтон (27 + 6 подборов), Томпсон (21), Грант (20 + 6 подборов), Маршалл (11 + 5 передач), Смит (10 + 8 передач + 5 подборов).

Даллас — Сан-Антонио - 91:96 (27:20, 25:14, 15:31, 24:31)

Д: Фелтон (22), Новицки (19 + 7 подборов), Уильямс (13 + 7 передач), Мэттьюз (11 + 3 перехвата).

СА: Марьянович (22 + 12 подборов), Симмонс (19 + 7 подборов), Андерсон (15 + 10 подборов + 5 перехватов), Грин (12).

Милуоки — Индиана - 92:97 (20:37, 26:25, 24:16, 22:19)

М: Адетокунбо (19 + 9 подборов + 5 передач), Паркер (17 + 7 подборов), Инглис (10), Вон (10)

И: С.Хилл (25 + 6 подборов + 4 перехвата), Аллен (14 + 6 подборов), Робинсон (14).

Миннесота — Нью-Орлеан - 144:109 (40:23, 32:27, 34:29, 38:30)

М: Таунс (28 + 14 подборов), Мухаммад (28), Уиггинс (21), Дьенг (20 + 11 подборов), ЛаВин (19 + 5 передач), Бьелица (10 + 3 перехвата)

НО: Эннис (28), Ашик (24 + 11 подборов), Даглас (22 + 5 передач + 4 перехвата), Каннингем (17).

Портленд — Денвер - 107:99 (27:31, 31:25, 29:23, 20:20)

П: Лиллард (21 + 5 передач), МакКоллум (17 + 5 передач), Крэбб (16), Робертс (14), Амину (10).

Д: Мудиай (25 + 6 передач), Йокич (18 + 13 подборов + 5 передач), Харрис (16), Фарид (12 + 8 подборов), Нуркич (11 + 14 подборов + 5 перехватов + 8 потерь).

Финикс - ЛА Клипперс - 114:105 (25:27, 37:28, 23:20, 29:30)

Голден Стейт - Мемфис - 125:104 (37:23, 33:27, 32:31, 23:23)

ЛА Лейкерс - Юта - 101:96 (19:21, 23:36, 24:18, 35:21)

Как ранее сообщал УНИАН, прошедшей ночью украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь провел последний матч в сезоне НБА, "Голден Стейт" побил рекорд "Чикаго" 1996 года, а знаменитый защитник "Лейкерс" Коби Брайант попрощался с игровой карьерой.