Легендарный баскетболист Брайант вырвал победу для "Лейкерс" в своем последнем матче в карьере (видео)

Легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант набрал 60 очков в своем последнем матче в карьере.

В матче с "Ютой Джаз" команда 37-летнего защитника уступала после первой половины игры с разницей в 15 очков, но усилиями Брайанта во второй части матча смогла переломить ход встречи и выиграть со счетом 101:96.

За 42 минуты на площадке герой вечера 50 раз атаковал кольцо, реализовав 22 броска. Из них шесть были трехочковыми.

ЛА Лейкерс — Юта - 101:96 (19:21, 23:36, 24:18, 35:21)

ЛАЛ: Брайант (60), Кларксон (12 + 7 подборов).

Ю: Лайлз (18 + 11 подборов + 5 перехватов), Хэйворд (17), Мэк (12 + 6 передач + 5 подборов), Инглз (12), Уизи (10 + 9 подборов).

Как сообщал УНИАН, самые дорогие билеты на последний матч Брайанта продавались за 27,5 тысяч долларов. Защитник-ветеран также выражал желание, чтобы игроки "Юты" не поддавалась ему в этой игре.

Коби Брайант всю профессиональную карьеру, начавшуюся в 1996 году, провел в "Лос-Анджелес Лейкерс". Он пять раз выигрывал чемпионат НБА (2000-2002, 2009, 2010) и один раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата лиги (2008).

В 2006-м году Брайант в матче против "Торонто Рэпторс" набрал 81 очко. Это второй максимальный показатель по набранным очкам игрока в одном матче за всю историю НБА и первый, начиная с 1962 года.

Всего за 20-летнюю карьеру защитник "Лейкерс" набрал 33 643 очка - это третий показатель в истории НБА.